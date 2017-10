Colatina recebe workshop de cervejas artesanais neste sábado (28) | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o Workshop Regional de Cervejas Artesanais, que será realizado neste sábado (28) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os interessados devem acessar o site www.seag.es.gov.br e clicar no banner “Workshop Regional de Cervejas Artesanais”. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

O objetivo do workshop é reunir produtores e apreciadores das cervejas artesanais da região, e debater o mercado capixaba e nacional, apresentando os requisitos para o registro das cervejarias, casos de sucesso no setor e opções de financiamento.

Os workshops são realizados pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo (ACervA-ES); o Sebrae, a Federação de Indústrias do Espírito Santo (Findes); o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes); o Sindicato das Indústrias de Bebidas em Geral do Espírito Santo (Sindibebidas); e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“O mercado de cervejas artesanais está em crescimento no País e no Estado. O setor é um exemplo da economia criativa, que já representa 8% do PIB do Estado. Além disso, é uma forma de geração de emprego, renda e ser um atrativo para o agroturismo. Este ano o setor já conseguiu um grande avanço que foi a redução do ICMS, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Paulo Hartung. Estamos levando esse ano as capacitações para todas as regiões do Estado”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto.

Serviço:

Workshop Regional de Cervejas Artesanais em Colatina

Data: sábado (28)

Horário: 12 horas

Local: Liverpub. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina.

Programação

12 horas – Inscrições.

12:15 – Abertura.

12:30 – Cenário Nacional e Capixaba de Cerveja Artesanais: Júlio Lorenzoni, Diretor de Eventos da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Espírito Santo/ACervA-ES;

13:20 – Case de sucesso de uma Cervejaria Artesanal Capixaba: Paulo de Victa Alves, sócio da KingBier Cervejaria Artesanal de Vila Velha/ES;

14 horas – Estilos de cervejas/escolas cervejeiras com foco na escola alemã: Hudson Jair Ruela, sommelier de cervejas;

14:50 – Aspectos Legais para Registro de Cervejarias Artesanais: Vitor Campos de Oliveira (ou outro Auditor a ser indicado pela Superintendência), Serviço de Inspeção e Sanidade Vegetal-SISV/SFA/ES, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA;

15:40 – Opções de financiamento e modelo de atuação do Bandes: Everaldo Colodetti – Diretor de Crédito e Fomento do Bandes.

16:10 – Debate

Fonte: Governo ES