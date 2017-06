Espetáculo teatral gratuito em Santa Maria de Jetibá no dia 3 de junho

O município de Santa Maria de Jetibá receberá no próximo dia 3 de junho, um sábado, o espetáculo teatral Belfagor. Trata-se de uma hilária e contagiante apresentação de teatro de rua do grupo Árvore Casa das Artes, e que promete muitos risos e interação com a plateia. A encenação é gratuita e será realizada às 19h, na Praça Florêncio Augusto Berger. O espetáculo foi contemplado com o projeto Circulação Cultural de Artes Cênicas da Secretaria de Estado de Cultura, e acontecerá também em Divino São Lourenço (10/06) – a encenação já passou com sucesso em Guarapari, Venda Nova do Imigrante e Guriri. Imperdível!

Veja aqui uma galeria de fotos de apresentação recente de Belfagor!

E, para quem quer tomar contato mais aprofundado com o teatro de rua, o grupo fará uma oficina de cortejo cênico percussivo, também gratuita, no mesmo dia 3 de junho, porém mais cedo, das 9h às 12h, no Salão da Terceira Idade, localizado na região central do município.

O formulário de inscrição para a oficina encontra-se no site da companhia:www.arvorecasadasartes.com.br –

ou clique aqui para acessar o formulário. Você pode também solicitar inscrição para a oficina pelo e-mail: [email protected]

Sinopse de Belfagor

O arquidiabo Belfagor é enviado à Terra, como ser humano, pelo chefe supremo do inferno: O Baixíssimo, com a missão de se casar para desvendar se o matrimônio e a mulher são os verdadeiros motivos que tornaram o inferno o destino final de milhares de homens. Na Terra, Belfagor se casa com Honesta e, o que aparentemente seria uma simples missão, se transforma numa confusão dos infernos, levando o arquidiabo a inúmeras e inesperadas constatações sobre a Terra e a humanidade.

FICHA TÉCNICA

Direção e Concepção: Wyller Villaças e Vanessa Darmani

Livre adaptação do conto “Belfagor o Arquidiabo” de Nicolau Maquiavel

Criação e Dramaturgia: Núcleo de Pesquisa em Teatro de Rua Árvore Casa das Artes (NPTR)

Direção Musical e Instrutor de Percussão: Tio Lu

Elenco: Alberto Miranda, Alfredo Andrade, Caroline Mello, Cyntia Dessaune, Elenízia Batista, Marina Bonnoni, Roberta Mesquita e Tio Lu.

Assessoria de Imprensa e fotografia: Fábio Martins

Produção Executiva: Vanessa Darmani

Arte Gráfica: Max Braz

Treinamento de Atores: Wyller Villaças, Vanessa Darmani.

Concepção de Figurino: Romelia Pessali e Vanessa Darmani

Execução de Figurino e Adereços: Romelia Pessali e NPTR

Confecção dos chifres de metal: Renato Sancharro

Consultoria sobre obra de Maquiavel: Wilson Coelho ( Dramaturgo e Filosofo)

ÁRVORE CASA DAS ARTES

A Árvore Casa das Artes nasceu do desejo do casal de artistas cênicos Wyller Villaças e Vanessa Darmani em integrar as Artes Cênicas com outras linguagens artísticas. Dos principais objetivos do grupo, além de dar continuidade a pesquisa do treinamento da arte de ator, a arte de rua, e a palhaçaria, se insere a promoção do encontro entre as linguagens das artes, ações educativas e sustentáveis no meio urbano. E, principalmente, gerar acesso aos bens culturais produzidos.

A Árvore Casa das Artes, nome assim escolhido por seus fundadores, nasceu em 2016, mas sua semente começa a germinar bem antes. Vanessa e Wyller são co-fundadores da Companhia Folgazões, uma das mais importantes companhias de teatro do estado do Espirito Santo, onde atuaram por nove anos comprometidos com a pesquisa sobre a arte de ator, a comicidade/palhaçaria, o teatro de rua e a cultura popular.

Hoje, com toda essa experiência acumulada, a caminhada se dá partir de um novo recomeço, onde as raízes que sustentam este novo caminhar, esta Árvore que nasce, que brota para mundo, está baseada numa relação de trabalho familiar e sustentável, profundamente afetado pelo nascimento do primeiro filho do casal de artistas Wyller e Vanessa, que renovou e potencializou o sentimento do desejo de um mundo mais humano.

NULEO DE PESQUISA E TEATRO DE RUA (NPTR)

É um núcleo formado por atores-pesquisadores que atua desenvolvendo pesquisas com o objetivo de codificar e sistematizar técnicas corpóreas e vocais para o ator da modalidade do teatro de rua, nas seguintes linhas: a) Treinamento do ator; b) Dramaturgia corporal do ator; c) Criação cênica coletiva; d) Percussão como corpo sonoro: treinamento e gatilho para criação.

HITÓRICO

O Núcleo de pesquisa em Teatro de Rua (NPTR), surgiu no ano de 2013 de forma independente, das inquietações e do desejo dos artistas Wyller Villaças e Vanessa Darmani em aprofundar e compartilhar experiências da pesquisa que desenvolviam sobre o trabalho de treinamento, criação e atuação do ator, com o foco na modalidade teatral de rua.

No mesmo ano de criação, com a aprovação no EDITAL SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA MANUTENÇÃO DE COMPANHIAS E GRUPOS DE TEATRO E DANÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o NPTR cria bases estruturais que permitem o desenvolvimento ininterrupto de um processo continuado de trabalho.

Em 2014 com a aprovação no PRÊMIO FUNARTE ARTES NA RUA (CIRCO, DANÇA E TEATRO), as primeiras experiências da pesquisa do NPTR são colocadas em pratica por meio de um processo de criação cênica coletiva que resultou, em 2015, na montagem de BELFAGOR, encenação que teve como ponto de partida a obra de Maquiavel.

As aprovações nos respectivos editais foram fundamentais para potencializar as pesquisas desenvolvidas. Atualmente o Núcleo de Pesquisa em Teatro de Rua segue maturando sua pesquisa, com forças renovadas e em uma nova casa: a Árvore Casa da Artes.

Mais informações:

https://www.arvorecasadasartes.com.br/

Serviço:

Belfagor

Companhia: Árvore Casa das Artes

Data: 03 de junho de 2017

Horário: 19h

Local: Praça Florêncio Augusto Berger – município de Santa Maria de Jetibá/ES

Espetáculo gratuito

Oficina de cortejo cênico percussivo:

Data: 03 de junho de 2017

Horário: 9h às 12h

Local: Salão da Terceira Idade, localizado na região central de Santa Maria de Jetibá.

Inscrições para a oficina: formulário de inscrição no site www.arvorecasadasartes.com.br – ou solicitando inscrição enviando e-mail para [email protected]

A oficina é gratuita, vagas limitadas