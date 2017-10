Festa Pomerana será realizada no Pátio de Festas? | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Santa Maria de Jetibá-Es, 14 de março de 2016 – No final do último ano foi encerrado o contrato vigente entre a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá e a Igreja Luterana, dona do Pátios de Festas. Com isso abriu uma oportunidade para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria de Jetibá (APAE) propor a utilização do espaço como estacionamento privado, para levantar fundos para a instituição, paróquia e Hospital Concórdia. Por isso, foi cunhado um contrato de arrendamento entre a Igreja e a APAE.

Como não há outro espaço para realização das festas da cidade, o Governo Municipal solicitou a APAE um orçamento para continuar a fazer as festividades no local. Mas para surpresa do Governo Municipal, a taxa exigida pela a APAE, foi muito superior do que a exercida anteriormente. Para a Igreja Luterana, o município pagou 15 mil reais de aluguel para utilizar o espaço no último ano, já a APAE teria solicitado o valor de 80 mil reais, por festa.

Fontes ligadas ao prefeito Eduardo Stuhr disseram que ele esbravejou ao ler o ofício e sentenciou: “Se este valor não baixar, não realizaremos a Festa Pomerana deste ano”.

Diante do ofício da APAE, com o suposto valor, a prefeitura se movimentou para reunir com os responsáveis legais da instituição detentora dos direitos de uso do local para resolver a situação. A reunião ocorreu no prédio da prefeitura na tarde do dia 02 de março e ao final da mesma, ficou visto que o valor pedido pela APAE não seria reduzido.

Uma segunda reunião foi realizada nas instalações da prefeitura e o valor pedido fora reduzido para 50 mil reais, mesmo assim o valor não agradou a administração municipal, que se pré-dispôs pagar apenas 20 mil reais. Caso os valores propostos pela prefeitura não fossem aceitos, a proposta seria realizar uma festa mais cultural, utilizando o espaço público, como a praça e o ginásio esportivo do centro, apenas.

O procurador da APAE, Pablo Henrique de Melo, não confirmou os valores, mas confirmou que a quantia proposta está dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade. “O valor que se busca receber, não impede o uso para a festa, uma vez que o aluguel do espaço para expositores ou prestadores de serviços, como bares e restaurante, seguramente pode subsidiar o aluguel cobrado”, comenta.

Hoje (14/03) o Governo Municipal publicou em seus veículos oficiais (site e redes sociais) uma chamada para a festividade nos dias 28, 29, 30 de abril e 01 de maio. A prefeitura foi procurada pela reportagem do Portal Nova Notícia, no dia 09 de março (via e-mail), para esclarecer a situação, mas não enviou uma resposta até o fechamento desta matéria (14/03).