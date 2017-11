Hemoes pede apoio da população para manter estoque de sangue | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o fim do ano chegando, o número de doadores que comparecem às unidades do hemocentro estadual diminui, reduzindo também o estoque de bolsas de sangue e prejudicando o atendimento de pessoas que estão doentes e precisam de transfusão. O Hemoes de Vitória, por exemplo, precisa captar pelo menos 100 bolsas de sangue por dia para atender a Região Metropolitana, mas, nesta semana em que se comemora o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, estão sendo captadas em média 65 bolsas por dia somente.

Diante desse cenário, que se repete ano a ano, o Hemoes pede o apoio da população e convida as pessoas a adotarem a doação de sangue como uma prática frequente. “Sugerimos sempre que cada um faça o exercício de se colocar no lugar do outro e pensar que em algum momento da vida pode ser ele ou alguém da família precisando de sangue doado por alguém. Aqui no Hemoes nós só administramos um recurso, no caso, o sangue. Porque sangue ainda não se fabrica em laboratório nem se compra. É doado, e a doação depende do espírito de solidariedade”, comentou a diretora técnica do Hemoes, Rachel Costa.

Segundo a diretora, neste momento, o Hemoes de Vitória, a Unidade de Coleta da Serra e os hemocentros regionais de Linhares, Colatina e São Mateus têm conseguido atender às demandas do Estado, mas sem muita reserva. Ela pede que os doadores voluntários compareçam à unidade mais próxima para doar, e ressalta que o estoque precisa estar sempre abastecido, principalmente com sangue de fator RH negativo. Rachel Costa lembra que os homens podem doar sangue de dois em dois meses. Já as mulheres precisam respeitar um intervalo de três meses entre uma doação e outra.

Para a diretora, é muito bonito ver como a sociedade capixaba responde bem quando o Hemoes pede apoio. Mas ela ressalta que o hemocentro estadual trabalha para fazer crescer cada vez mais o número de doadores fiéis, que comparecem ao hemocentro sem precisar ser convocado. “Sabemos que nem todo cidadão vai doar sangue, mas, quanto mais pessoas doando com frequência mais garantia teremos de poder ajudar quem precisa durante todo o ano. Por isso é importante que de tempo em tempos falemos sobre a importância da doação para sensibilizar mais pessoas”, argumentou.

Comemoração

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é comemorado no sábado (25). Para marcar a data, o hemocentro estadual está realizando várias atividades durante esta semana. Na tarde desta sexta-feira (24), a servidora Mira Norma, do Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), de Cariacica, fará uma apresentação de canto a partir das 15 horas. Já o grande dia, o sábado, será celebrado com um bolo e um café da manhã.

Já nesta quinta-feira (25), o Hemoes de Vitória recebeu a visita dos Superamigos Batman, Robin, Batgirl e Flash, quatro voluntários que se fantasiaram de super-heróis e foram doar sangue com o objetivo de reforçar a importância desse gesto. “Todos que passam pelo hemocentro todos os dias são considerados verdadeiros super-heróis, já que, como os personagens dos quadrinhos, eles também salvam vidas. Esta semana de atividades serve também para homenagear as pessoas que adotam a doação de sangue como prática de solidariedade, assim como esses quatro amigos que se juntaram para ajudar a incentivar a doação de sangue”, comentou a diretora técnica do Hemoes.

No interior

As unidades do Hemoes em Linhares, Colatina e São Mateus vão abrir também no sábado (25), Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O funcionamento das três unidades terá início às 7 horas, com cadastro de doadores até as 15 horas. Durante a semana, o funcionamento será no horário de sempre, das 7h às 13h, com cadastro de doadores até as 12h no hemocentro regional de São Mateus, e até as 12h30 Colatina e Linhares.

Quem chega ao hemocentro regional de Colatina, por exemplo, encontra o local todo decorado com enfeites que remetem ao Dia do Doador Voluntário de Sangue e dizeres de agradecimento. No Hemoes de Linhares não é diferente. Por lá a comemoração é em dose dupla. No sábado (25), a unidade completará 14 anos de funcionamento. O hemocentro regional também ganhou decoração festiva e música ambiente como distração para os doadores. Nesta sexta, a partir das 13 horas, o Hemoes de Linhares será realizada palestra no auditório do Hospital Rio Doce como parte das ações de sensibilização.

Onde tem Hemoes

– Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, com cadastro de doadores até 18h.

– Unidade de Coleta a Distância da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.

– Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 – Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30. Funcionará no próximo sábado, das 7h às 15h.

– Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2800 – Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30. Funcionará no próximo sábado, das 7h às 15h.

– Hemocentro Regional de São Mateus

Tel. (27) 3767-7954 – Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h. Funcionará no próximo sábado, das 7h às 15h.