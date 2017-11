Homem é preso após efetuar disparo na rua em Afonso Cláudio | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último sábado (25), após receber uma denúncia, a Polícia Militar prendeu um acusado de efetuar um disparo de arma de fogo em via pública no município de Afonso Cláudio. O caso aconteceu na Rua Merentino Cândido de Souza, no bairro Bela Vista, em um local próximo ao Bar do Carijó.

De acordo com a PM, uma equipe prosseguiu até a residência do suspeito e lá foram recebidos pela mãe do indivíduo. Ao ser questionada sobre as denúncias que recaíam sobre seu filho, a mulher entregou um revólver calibre .38, com uma cápsula deflagrada e duas munições intactas do mesmo calibre. A arma estava guardada em um dos quartos da casa.

Segundo a mãe do acusado, todo o material pertence ao seu filho, não sabendo ela dizer a procedência do armamento. Após a entrega do material apreendido, foi dada voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado ao departamento policial de Venda Nova do Imigrante.