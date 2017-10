Idosa vítima de acidente não resiste a ferimentos e morre em Santa Maria de Jetibá | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um acidente entre um caminhão Volvo de placas ODQ 7079 e um VW Novo Fox, de placas PPF 6777 ocorrido na Rodovia Afonso Schwab, em São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá, por volta de 15h 40, ocasionou no óbito da vítima Clara Boening Rogge, de 79 anos, nesta segunda-feira (16).

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, foi constatado que o veículo VW Novo Fox, conduzido por Irineu Rogge, ao realizar uma conversão a direita na rodovia, em local proibido, sobre a faixa dupla contínua na parte da via sem acostamento, foi atingido na parte traseira pelo caminhão Volvo VM, conduzido por Claudio Braun, que seguia no mesmo sentido da via e tentava ultrapassar o veículo Fox.

No veículo Fox estavam o condutor Irineu Rogge com mais quatro ocupantes. Todos foram socorridos pelo SAMU e pelos Bombeiros Voluntários e encaminhados ao Hospital Beneficente Concórdia em Santa Maria de Jetibá. Clara Boening Rogge não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As outras vítimas não sofreram ferimentos graves.

Ainda de acordo com o BO, foi realizado teste etilométrico (bafômetro) no condutor do Fox, Irineu Rogger e o resultado foi zero. Já Cláudio Braun, condutor do caminhão se recusou a realizar o teste do bafômetro e por este motivo teve sua CNH recolhida e foi submetido ao procedimento do art. 277 do Código de Transito Brasileiro e encaminhado para o município de Aracruz.

O bombeiro voluntário Gelielson Marquardt, que participou da ocorrência, inclusive tendo resgatado uma das vítimas com o veículo “resgate” dos bombeiros relatou que, de acordo com testemunhas, o veículo Fox foi arremessado para fora da rodovia e atingiu uma residência. “Com o impacto, o veículo Fox foi arremessado para fora da pista e atingiu uma casa e ficou parado debaixo do telhado da varanda”, destacou o bombeiro.

Fonte: Radioconexãoes