Incaper comemora 61 anos de atuação no desenvolvimento rural do ES | Jornal Nova Notícia

Nesta quinta-feira (16), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) comemora 61 anos de atuação no desenvolvimento rural do Espírito Santo. Durante esse período, diversas instituições contribuíram para a melhoria da renda e qualidade de vida das famílias do meio rural.

O diretor-presidente do Incaper, Marcelo Coelho, falou que esse é um momento de celebrar êxitos, conquistas, experiências e transformações pelas quais passou o Instituto e que é preciso refletir sobre os desafios dessa Instituição, considerando os rumos da agricultura contemporânea, com foco na sustentabilidade.

“São 61 anos de grandes conquistas, inovações e também de revoluções. O setor agropecuário do Espírito Santo, ao longo desses anos, passou por grandes transformações e temos orgulho de fazer parte dessa história e de termos contribuído para que os produtores capixabas tivessem acesso ao que há de melhor para os seus negócios. Juntos, construímos uma instituição respeitada, valorizada e reconhecida nacionalmente e internacionalmente, indo cada vez mais em busca do sucesso, do comprometimento, da valorização e do profissionalismo dos nossos servidores e do nosso público-alvo, os agricultores de base familiar capixaba”, ressaltou Marcelo.

O diretor-técnico do Incaper, Mauro Rossoni Júnior, afirmou que o Instituto é um órgão público de pesquisa e extensão rural respeitadíssimo em todo o Brasil. “Somos uma instituição de grande renome nacional e até mesmo internacional. Membros da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) afirmam que o Incaper é uma referência mundial em pesquisas em café conilon e agroecologia e que estamos inseridos em um oásis de diversificação e agricultores familiares”.

Como desafio, o diretor-técnico aponta o desenvolvimento de ações de gestão que possam manter a eficácia de um instituto que agrega pesquisa e extensão rural. “Nosso dinamismo precisa ser gigante. Vejo um futuro promissor para o Incaper. Temos tudo para fazer com que o Incaper, nos próximos anos, confirme sua competência com novos resultados de pesquisas e amplie sua abrangência no atendimento ao agricultor familiar. Faremos isso por meio das reformas nas estruturas físicas dos centros de pesquisa, dando suporte aos trabalhos técnicos e firmando parcerias com outras instituições”, finalizou Rossoni.

Comemorações do sessentenário

Entre 16 de novembro de 2016 e 16 de novembro de 2017, o Incaper realizou diversas ações comemorativas ao seu sessentenário. Além de sessões solenes de apresentação de resultados nas Câmaras Municipais, foi realizado o “Prêmio Destaque Incaper 2016”, pelo qual os profissionais do Instituto foram premiados pela apresentação de projetos exitosos nas categorias de Pesquisa, Ater e Suporte.

No fechamento dessas comemorações, o Instituto irá realizar a entrega de duas novas tecnologias à sociedade capixaba: uma cultivar clonal de café conilon tolerante à seca para o Espírito Santo ‘Marilândia ES8143’ e o jardim clonal superadensado de café conilon. O evento ocorrerá nesta sexta-feira (17), às 8h30, na Fazenda Experimental do Incaper de Marilândia.

Trajetória

O início da trajetória do Incaper no âmbito do sistema agrícola capixaba tem como marco a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo (Acares), em 16 de novembro de 1956. Essa instituição tinha como objetivo elevar o nível de vida do agricultor, com a ajuda do crédito rural supervisionado, para aumentar a produção e a produtividade agrícola.

Na década de 1970, outras instituições foram criadas no âmbito do sistema agrícola capixaba. Em 1973, foi fundada a Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa), cuja finalidade era gerar, adaptar e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos, de acordo com a realidade rural do Espírito Santo.

Já em 1974, foi fundada a Empresa Espírito-Santense de Pecuária (Emespe) e, em 1975, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que incorporou a Acares. A Emater-ES, devido à sua capilaridade, proporcionou orientação técnica a agricultores pelos diversos municípios capixabas.

Em 1999, pesquisa, assistência técnica e extensão rural foram integradas com a criação da Empresa Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Emcaper), fusão da Emcapa com a Emater. Em 2000, a Emcaper tornou-se autarquia, dando origem ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Acesse fotos e documentos históricos na Memória Digital do Incaper.

Resultados para a sociedade

O Incaper atendeu, no ano de 2016, 34.146 agricultores. Essa instituição está presente, com bases físicas, em todos os municípios capixabas. De acordo com o Balanço Social da instituição do ano de 2016, o impacto econômico do Instituto no referido ano foi de R$ 1,31 bilhão.