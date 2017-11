Inscrições abertas para 120 vagas em cursos técnicos em Santa Maria de Jetibá | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está ofertando 2.109 vagas de educação profissional técnica de nível médio nas escolas estaduais de 15 municípios. Em Santa Maria de Jetibá, na escola Graça Aranha, são disponibilizadas 120 vagas distribuídas em três cursos técnicos: Administração, Serviços Jurídicos e Agronegócio.

Poderão solicitar vaga em um dos cursos, os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos de escolas públicas ou privadas; alunos da 3ª série, cursando em 2017, do Ensino Médio Regular, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou do Ensino Médio Integrado, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.

Cursos

As aulas são realizadas no turno noturno, de segunda à sexta, das 18 às 22 horas. O curso de Serviços Jurídicos têm duração de um ano e meio. E os cursos de Administração e Agronegócio têm duração de dois anos.

Profissionais

Desde 2009 a escola Graça Aranha vem formando profissionais por meio da oferta dos cursos técnicos. Segundo o coordenador do curso de Administração, Hilderson Jacob, as diversas pessoas que já concluíram a formação, agregaram valor aos seus currículos.

“É uma grande oportunidade ofertar esses cursos técnicos para a comunidade. As pessoas não precisam sair de Santa Maria de Jetibá para buscar conhecimentos. Além de a educação profissional atender o nosso município, também temos alunos de Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu”, disse Hilderson.

Inscrições

As inscrições estão abertas até as 23h59 do dia 30 de novembro, e deverão ser realizadas pela internet, por meio do site www.selecaoaluno.es.gov.br. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma escola, um curso e um turno. Para efetuar a inscrição é obrigatória a declaração do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) – não será aceita inscrição com CPF de terceiros.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente. Serão consideradas as pontuações do resultado final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2016, ou ao último ano cursado pelo candidato. As notas informadas no formulário de inscrição são de caráter classificatório e serão processadas pelo sistema informatizado.

A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 4 de dezembro, no site da Sedu, a partir das 16 horas.

Informações adicionais: (27) 3636-7872 / 3636-7873

Acesse o edital.