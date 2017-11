Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (25) | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (25), a Praça do Papa receberá a maior feira de Artesanato do Espírito Santo. Vitrine da diversidade e da beleza do artesanato capixaba, o evento conta com aproximadamente 600 expositores, sendo 190 artesãos que participam com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

A Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo – ArteSanto, será realizada na Praça do Papa, em Vitória, de 25 de novembro a 03 de dezembro. O evento é uma realização da Convention & Visitors Bureau em parceria com o Governo do Estado, por meio da Setades, e com apoio do Sebrae-ES e da Prefeitura de Vitória.

Para a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o evento propicia a valorização da cultura e o fortalecimento econômico. “O artesanato capixaba retrata a realidade do nosso povo, e por isso é tão diversificado. São produtos confeccionados por pessoas de todo o Estado, das praias às montanhas, e que por meio de eventos como esse têm a oportunidade fortalecer sua renda. Atuamos junto aos artesãos para contribuir no aperfeiçoamento de suas atividades profissionais e econômicas.”

Quem for ao evento poderá apreciar e adquirir itens de decoração, presentes e acessórios, confeccionados com os mais variados produtos, como vidros, metais, papéis reciclados, osso, fibras naturais, plástico, conchas, entre outros.

Os artesãos capixabas são o destaque do evento, com um espaço dedicado aos Mestres Artesãos, que trabalham com as técnicas mais tradicionais e de reconhecimento pela sua atuação para manutenção daquela cultura. O evento também contará com a participação de representantes de outros estados, apresentações culturais e praça de alimentação.

Serviço

Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo – ArteSanto

Local: Praça do Papa, em Vitória.

Horário de funcionamento:

Sábado (25/11) – 09 às 22h

Domingo (26/11) – 10 às 22h

Segunda (27/11) a sexta (01/12) – 16h às 22h

Sábado (02/12) – 10h às 22h

Domingo (03/12) – 10h às 21h