Mais de 20 mil aposentados têm direito ao saque de cotas do PIS no ES | Jornal Nova Notícia

A Caixa Econômica Federal iniciou, nesta sexta-feira (17), o pagamento das cotas do PIS para aposentados. No Espírito Santo, aproximadamente 21 mil trabalhadores terão direito ao saque. O saldo total disponível nas contas é de R$ 26, 5 milhões.

No Estado, a rede de atendimento da Caixa é composta por 77 agências, 11 postos de atendimento, 250 casas lotéricas, 172 correspondentes Caixa Aqui e 72 pontos de autoatendimento, com 546 equipamentos e 126 terminais da Rede Compartilhada CaixaXBB.

Cronograma de saque

O pagamento da segunda fase das cotas do PIS será realizado a partir dessa sexta-feira (17). Os pagamentos para as pessoas com 70 anos ou mais continuarão sendo efetuados também nessa fase. A partir do dia 14 de dezembro, terão direito ao saque mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais.

Quem pode sacar

Tem direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado no Fundo PIS/PASEP entre 1971 até 4 de outubro de 1988 que ainda não sacou o saldo total de cotas na conta individual de participação.

A MP 797/2017 alterou a idade para saque de cotas do PIS. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos tem direito ao saque de cotas do PIS. Os aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos. As demais regras de saque das cotas do PIS não foram modificadas.

É possível, por meio do site www.caixa.gov.br/cotaspis, consultar o saldo disponível para saque. Na página, o trabalhador pode visualizar o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Herdeiros

Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, poderão comparecer a qualquer agência da CAIXA, portando o documento oficial de identificação e o documento que comprove sua condição de herdeiro para realizar o saque.

Saque por procuração

O saque poderá ser realizado pelo representante mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores do PIS.

