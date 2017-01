Prefeito eleito Hilário Roepke faz reuniões para definir secretários municipais

Da redação: Elton Luiz Victória

Com o objetivo de fazer indicações para o cargo de secretário de saúde, profissionais da área em Santa Maria de Jetibá se reuniram com o prefeito eleito, Hilário Roepke e vice-prefeito Florentino Guilherme na noite da última terça-feira (06) no Centro. Participaram também da reunião, a equipe de transição da nova gestão, vereadores, representantes do Jornal Nova Notícia e Rádio Pomerana FM.

O encontro foi uma iniciativa do próprio prefeito eleito, atendendo a uma de suas promessas de campanha. A intenção de Hilário é efetivar a escolha dos secretários de Saúde e Educação com a ajuda de profissionais da área. Durante comunicado, o prefeito eleito destacou que a cidade precisa de profissionais com habilidade e competência que cada pasta exige. “Dessa maneira vamos desempenhar um trabalho sério, ético para atender as demandas da população, principalmente, com transparência dos gastos públicos, que atenda de verdade as demandas da população”, disse Hilário, completando que a situação do país expira cuidados, e que começará trabalhando apenas com dez secretarias.

Ao todo, foram indicados 11 nomes, os quais serão estudados pelo prefeito eleito, vice e equipe de transição, que já atua no trabalho junto à Prefeitura. Os indicados serão convocados para uma reunião nos próximos dias, quando serão avaliadas as propostas de cada nome para a área de saúde.

LEIA TAMBÉM: Prefeito eleito, Hilário Roepke disse que já está trabalhando e que pretende dialogar com a população

Uma nova reunião será realizada nesta quinta-feira (8), às 18h, no auditório da Igreja de Confissão Luterana, no Centro, com o objetivo de indicar nomes para a Secretaria de Educação.

Com informações de Valdevino Busteque