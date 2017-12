Proerd forma 367 crianças em Domingos Martins nesta quinta (7) | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar, formou nesta quinta-feira (07) 367 alunos do 5° e do 7° anos de seis escolas de Domingos Martins. Com esta formatura, os instrutores do município formaram 1.126 crianças no Programa neste ano.

O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo da Escola Teófilo Paulino, no Centro de Domingos Martins. Participaram do programa alunos das escolas Teófilo Paulino, Biriricas de Cima, Santa Isabel, Soído, Mariano Ferreira de Nazareth e Chapéu.

As aulas foram ministradas pelos instrutores soldados Christ, Pivetta e Bruna, que, ao final da formatura, mostraram-se emocionados com o carinho das crianças e com o encerramento do ciclo. “O Proerd nos possibilita não só ter contato com essas crianças, aumentando a proximidade da PM com a comunidade, mas também fazendo a diferença na vida delas. Nas formaturas eles recebem o certificado e a camisa como um troféu”, disse o soldado Bruna.

O comandante da 6ª Companhia Independente, major Cristelo, destacou a importância do programa para os alunos participantes: “O Proerd é uma das grandes prioridades na Unidade. Desde 2010 formamos 100% dos alunos nas séries abrangidas pelo programa nos dois municípios, e esse ciclo será concluído no dia 15, com a formatura dos alunos do distrito de Aparecidinha, município de Alfredo Chaves, em parceria com a 10ª Companhia Independente, fechando mais um ano com aproveitamento total”, finalizou.