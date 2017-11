Programa disponibiliza mais de mil bolsas para graduação e mestrado | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Nossa Bolsa, que já disponibiliza bolsas de estudos em cursos de graduação, agora irá disponibilizar o benefício para a iniciação científica e de mestrado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06) e a previsão é de que até o próximo ano sejam investidos R$ 23,4 milhões pelo Governo do Estado.

As inscrições poderão ser feitas no site do Nossa Bolsa, a partir do lançamento de editais, que serão disponibilizados no portal do programa, na primeira quinzena de dezembro deste ano.

Os recursos serão disponibilizados por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Bolsas

Segundo a Fapes, no total serão ofertadas 1.474 bolsas, sendo mais de mil de graduação presencial e a distância com duração de até 5 anos; 100 de iniciação científica, com duração de 12 meses, e 25 bolsas de mestrado, com duração de até 24 meses. A Fapes ainda informou que os números podem aumentar dependendo da demanda.

O Programa

O Nossa Bolsa foi lançado em 2006, inicialmente com bolsas para cursos de graduação presenciais. A mudança tem o objetivo de ampliar o alcance e incorporar bolsas de pesquisa e extensão, o que irá contribuir para o desenvolvimento do ensino superior capixaba.

Até o momento, o programa já formou mais de 6 mil capixabas e, aproximadamente, 3 mil ainda estão cursando a graduação pelo Nossa Bolsa. Neste ano, a previsão é de que o Nossa Bolsa forme mais de 800 alunos que irão completar a nona turma de alunos de graduação.

A ampliação conta com a parceria de 40 instituições de ensino superior e oferece 56 cursos de diferentes áreas: Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias e Tecnologias. Ao todo, 72 municípios capixabas são contemplados pelo programa.

Fonte: Gazeta Online