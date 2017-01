Problemas emocionais e de relação são resolvidos com conhecimento científico da psicoterapia. O sofrimento humano muitas vezes é menosprezado e as pessoas que sentem não sabem lidar com as dificuldades. Os sintomas podem surgir com um simples conflito, podendo ir até os transtornos psicopatológicos e crises existenciais. Depende de cada caso, às vezes, por não conseguir elaborar sozinha alguma situação. Geralmente os prazos de tratamento variam de pessoa para pessoa dependendo da gravidade do problema.

Na psicoterapia a pessoa pode se desenvolver, amadurecer, se conhecer, sendo uma coisa que acontece naturalmente com cada indivíduo e que alguns sentem mais dificuldade. A psicoterapia é constantemente utilizada no tratamento de pessoas com transtornos psicológicos, transtorno de personalidade, luto, separação, dificuldade de aceitar algum fato, esquizoide, entre inúmeras outras variações. “A psicoterapia vem sendo estudada há muito tempo, desenvolvendo resultados cada vez mais significativos”