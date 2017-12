Santa Maria de Jetibá tem duas escolas entre as dez melhores do Estado no Enem 2016 | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As escolas Professor Hermann Berger e Fazenda Emílio Schroeder do município de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, estão entre as dez melhores públicas do Espírito Santo no desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016. Isso é o que revela o levantamento feito pela empresa Evolucional, divulgado na última sexta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A escola Hermann Berger, localizada na comunidade de Belém, conquistou o 5º lugar no ranking estadual, com a nota de 538,95. Já a escola Fazenda Emílio Schroeder, em Alto Santa Maria, ficou em 7º lugar, com a nota de 537,55.

Domingos Martins

Entre as 100 escolas com as maiores médias no Enem 2016, apenas uma é pública e encontra-se na 98ª posição. Trata-se da escola Teófilo Paulino, de Domingos Martins. Primeira colocada entre as públicas do Estado, ela ocupa a posição 4.683 no ranking nacional, que engloba estudantes de 24.361 instituições.

Diretora do Teófilo Paulino, Delfina Schneider Stein destaca o comprometimento dos professores e dos alunos, que se organizam para montar grupos de estudo e outras atividades para além da sala de aula, como o principal componente de destaque da escola. No entanto ela reconhece os problemas da rede pública. “Nós estamos de portas abertas e lidamos com uma diversidade de alunos de todos os níveis. Não existe seleção como nas privadas e federais”, disse.

Confira a lista:

As 10 melhores escolas públicas no ES

1. Teófilo Paulino – Domingos Martins – (4.610º no ranking nacional)

2. Professor Renato José da Costa Pacheco – Vitória – (4.683º no ranking nacional)

3. Escola Viva de São Pedro – (4.827º no ranking nacional)

4. Victório Bravim – Marechal Floriano – (4.872º no ranking nacional)

5. Professor Herman Berger – Santa Maria de Jetibá – (5.025º no ranking nacional)

6. Gisela Salloker Fayet – Domingos Martins – (5.111º no ranking nacional)

7. Fazenda Emílio Schroeder – Santa Maria de Jetibá – (5.149º no ranking nacional)

8. Conde de Linhares – Colatina – (5.624º no ranking nacional)

9. Arnulpho Mattos – Vitória – (5.673º no ranking nacional)

10. Godofredo Schneider – Vila Velha – (5.896º no ranking nacional)

As 10 piores escolas públicas do ES

1. Pacotuba – Cachoeiro de Itapemirim – (24.231º no ranking nacional)

2. José Carlos Castro – Conceição da Barra – (24.147º no ranking nacional)

3. Getúlio Pimentel Loureiro – Serra – (23.947º no ranking nacional)

4. Irma Tereza Altoé – Jaguaré – (23.941º no ranking nacional)

5. Inah Werneck – Cachoeiro de Itapemirim – (23.889º no ranking nacional)

6. Francisco Nascimento – Serra – (23.778º no ranking nacional)

7. Professora Ascendina Feitosa – Barra de São Francisco – (23.745º no ranking nacional)

8. Santíssima Trindade – (23.739º no ranking nacional)

9. Aristides Freire – Colatina – (23.431º no ranking nacional)

10. Américo Silvares – São Mateus – (23.231º no ranking nacional)