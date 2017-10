Santa Teresa recebe R$ 960 mil para recuperar Santa Maria do Doce | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, vai receber recursos do Governo Federal para a recuperação do Rio Santa Maria do Doce. No total serão mais de R$ 960 mil em três anos para aplicação em propriedades rurais onde o afluente passa.

Além do município, o Rio Santa Maria do Doce também passa por São Roque do Canaã e Colatina, no Noroeste do Estado, onde desemboca no Rio Doce. De acordo com um estudo feito pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro), em 2012, a sub-bacia do Santa Maria do Rio Doce tem uma área de degradação relativa de quase 16%, o que agrava também a situação do Rio Doce. Desde 2008 o município vive uma grave crise hídrica, assim como todo o Estado.

Os recursos do Governo Federal são por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), com o programa Produtor de Água. Serão 20 hectares de áreas de recuperação, 4.680 m² de áreas cercadas em nascentes e a construção de 3.108 caixas secas, reservatórios às margens das estradas para captar água da chuva.

O secretário de agricultura e desenvolvimento econômico, Jorge Natalli, é o autor do projeto. As intervenções, segundo ele, só acontecerão em nascentes e regiões próximas ao rio no município. “Vai desde a construção dos berços (covas) à adubação, calagem, aquisição de mudas, plantio, controle de formigas. Tudo gratuitamente para o produtor rural, que recebe o Pagamento do Serviço Ambiental (PSA)”, explicou.

As intervenções acontecem em propriedades rurais. 74 produtores já se mostraram interessados em ceder parte de seus terrenos para a recuperação. A prefeitura de Santa Teresa abrirá edital de chamamento até o primeiro semestre de 2018. O plantio de mudas que deve começar no mesmo período.

No programa do Governo Federal, 224 projetos foram cadastrados, sendo que 36 foram classificados. O município de Santa Teresa ficou em terceiro lugar, atrás de Brasil Novo, no Pará, e São José dos Campos, em São Paulo.

Fonte: CBN Vitória