Senac inaugura unidade em Santa Teresa | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi inaugurada na última sexta-feira (6) a unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), em Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Batizada de Roque Corteletti, a escola de formação profissional tem como objetivo atender a demanda da região, com cursos voltados para a área de gastronomia e turismo das montanhas capixabas.

A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Paulo Hartung, que destacou a importância do novo centro de qualificação. “Estamos inaugurando uma instituição educacional e isto é extraordinário. No país temos muito desafios, principalmente em infraestrutura com portos, aeroportos, rodovias e, por fim, a burocracia, mas eu afirmo que o mais importante que temos que fazer no país é melhorar a educação e a formação de nossos jovens neste mundo integrado e competitivo que vivemos. Não tem lugar ao sol quem não tem competitividade. Estou aqui para valorizar esse ato que vai melhorar o nível profissional na região” , disse.

Baseado na arquitetura italiana, a estrutura conta com salas de laboratório de estética, padaria e confeitaria pedagógica, cozinha didática, restaurante pedagógico, laboratório de hospedagem, laboratório de informática, salas multiúso e auditório para 180 lugares. Em pleno funcionamento, o local terá capacidade para atender até 450 alunos diariamente entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

Inicialmente, a unidade vai ofertar os cursos de Assistente Administrativo, Básico de Escova para o Cabelo, Cabeleireiro Assistente, Cuidador de Idosos, Depilador, Manicure e Pedicure, Preparo de Bolos e Tortas, e Preparo de Café e Coffe Break. As matrículas estão previstas para o mês de novembro e os interessados deverão comparecer ao local com os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência.

De acordo com Dionísio Corteletti, diretor do Senac no Espírito Santo, o município de Santa Teresa foi escolhido para abrigar a unidade devido a sua vocação para a gastronomia, o turismo e lazer. “Sentimos que há necessidade em qualificar a mão de obra oferecida, como a recepção ao turista e a gastronomia. O Senac não vem para atender somente Santa Teresa, mas também municípios do entorno, como Santa Maria de Jetibá, São Roque do Canaã, Santa Leopoldina, Itarana e Itaguaçu”, explicou.

A nova unidade do Senac está localizada na rua Bernardino Monteiro, no bairro Dois Pinheiros, ao lado da Escola São Francisco de Assis (Esfa), na entrada da cidade, e conta com um espaço de 7 mil metros quadrados. A área construída do prédio é de 3.700m².