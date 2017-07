Sicoob deverá liberar R$ 10 bilhões para a Safra 2017/2018

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) estima liberar em torno de R$ 10 bilhões para a safra 2017/2018. Desse montante, cerca de R$ 9,2 bilhões serão de operações de custeio, investimento e comercialização, atendendo os beneficiários do Pronamp, do Pronaf e os demais produtores. Os outros R$ 800 milhões serão contratados com recursos do BNDES e do FCO.

O financiamento do crédito rural estimula os investimentos e o ritmo do mercado econômico. Os recursos subsidiados com baixo custo são destinados ao produtor para o desenvolvimento e aprimoramento das atividades rurais como reformas nas propriedades, plantio, manutenção do plantel de animais, aquisições, ampliação, diversificação e modernização da produção, mantendo, assim, o setor do agronegócio aquecido.

Na Safra 2016/2017, o Sicoob liberou R$ 6,1 bilhões, o que representou um crescimento de 14% em relação ao ciclo anterior.

O Sicoob possui uma carteira de mais de R$ 12 bilhões de crédito rural. Desse valor, R$ 1,5 bilhão são com recursos do BNDES e do FCO e o restante são recursos de custeio, investimento e comercialização por meio do Pronaf, do Pronamp e do crédito geral ao grande produtor.

Workshop de Crédito Rural

O fechamento do planejamento dos recursos que serão ofertados aos associados do Sicoob está sendo apresentado no VIII Workshop de Crédito Rural do Sicoob. Com o tema “Agronegócios em Transição: Desafios ao Crédito Rural do Sicoob”, o workshop encerra hoje, 4, no Centro Corporativo Sicoob, em Brasília (DF).

Voltado para Centrais e Singulares do Sistema, o evento contará com a presença de representantes do Banco Central do Brasil (BACEN), do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), do Ministério da Fazenda, da Secretaria Especial da agricultura Familiar (SAF), além da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

O objetivo é discutir os resultados e principais números do crédito rural no Sicoob na Safra 2016/2017, além das alterações normativas e operacionais para a Safra 2017/2018. O encontro também abordará os elementos estratégicos e culminará com a apresentação do posicionamento comercial intitulado “Sou Rural – Projeto de Expansão do Crédito Rural no Sicoob”.