Veja roteiro com 4 cidades floridas do ES para conhecer na primavera | Jornal Nova Notícia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O contato com a natureza relaxa, renova as energias e traz tranquilidade. Se no destino escolhido tem flores, tudo fica ainda melhor. Então, que tal aproveitar a estação delas para conhecer as cidades mais floridas do Espírito Santo? Beijinho, ipê-amarelo, copo-de-leite e orquídea são exemplos que você pode encontrar em praças, na beira da estrada e até dá para colher algumas direto da plantação.

Por falar no cultivo, ele tem se mostrado uma atividade com grande potencial e uma alternativa de geração de renda às famílias que vivem no meio rural. No Estado, 17 municípios se destacam pela produção de flores, que ocupa uma área de 163 hectares. A atividade gera mais de oito mil empregos em toda a cadeia produtiva, movimentando mais de R$ 10 milhões por ano, de acordo com dados do Incaper, que assiste em torno de 900 agricultores, com destaque para os municípios de Santa Teresa e Guaçuí.

Segundo a agrônoma do Incaper, Márcia Varela da Silva, o Espírito Santo é um Estado pequeno, mas que tem uma diversidade de altitude muito grande. “Tem lugar para cultivar todo tipo de flor. É possível produzir as tropicais e as temperadas”, afirma.

Márcia conta que, em 2017, foi criada oficialmente a Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais da Região Sul/Caparaó – ES, a Sulcaflor.“São 24 produtores que se reúnem para buscar informação sobre a qualidade do produto e entender melhor a gestão da propriedade. Já conseguimos trazer muitos cursos e, a partir de um deles, o de associativismo, eles criaram a associação. O grupo visitou grandes propriedades de Holambra, em São Paulo, que fez com observassem que a floricultura é um grande potencial de negócio”, lembra.

Ainda de acordo com a agrônoma, das flores que são comercializadas no Espírito Santo, 80% vêm de São Paulo. “Uma flor colhida em São Paulo demora até sete dias para chegar em uma floricultura no Estado. Produzida aqui, dependendo do local, pode chegar no mesmo dia. Sem contar no valor do frete. O Estado tem mercado para flor”, acredita.

Por enquanto, a associação não comercializa os produtos em nome da Sulcaflor. Eles são vendidos de forma individual. Para serem comercializado juntos, a Sulcaflor precisa se tornar uma cooperativa, o que a agrônoma acredita que irá acontecer no ano que vem. Enquanto isso, de maneira informal, um produtor avisa ao outro quando tem uma encomenda maior do que a sua própria produção.

Na Região Sul e Caparaó, Guaçuí é o maior produtor de flores (antúrios e helicônias diversas), mas Márcia pondera que no Estado todo a produção de Santa Maria de Jetibá e Santa teresa são ainda maiores.

Veja quatro destinos para visitar na primavera:

1 – Domingos Martins

Ao falar de flores no Espírito Santo, Domingos Martins logo vem à mente e não é à toa. Beleza não falta na região. Vale destacar a Praça Dr. Arthur Gerhardt e alguns pontos da Rota do Lagarto, em Pedra Azul, que recebe um colorido especial com a florada dos ipês-amarelos.

No município, há dois orquidários, um no trevo de Santa Isabel, e outro no portal da cidade. Neles, os visitantes podem conhecer mais sobre o cultivo de orquídeas e as diversas espécies, e também podem adquirir as flores.

Existem alguns produtores de flores na região, mas em pequena escala. Não há cooperativa, porém, há produtores de cactos e suculentas, estas são muito usadas na confecção de buquês de noivas, segundo informações da prefeitura do município.

2 – Alfredo Chaves

Moradores e turistas de Alfredo Chaves andam encantados com a floração dos ipês-amarelos. Na entrada que dá acesso à cidade, pela rodovia ES 146, há exemplares que enchem os olhos de quem passa pelo local. Este ano, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a florada atrasou um pouco devido às chuvas ocasionais dos últimos meses.

Há quatro espécies predominantes no município: das cores amarela, roxo, rosa e branco. A floração dos ipês dura cerca de uma semana, exceto o branco, que tem uma rápida explosão e queda das flores no curto período de três dias.

Além dos ipês, uma plantação de copo-de-leite é outra atração. Onze famílias do clã Mion, em São Brás, interior de Alfredo Chaves, estão empenhadas na produção de copos-de-leite. A flor está na etapa de alta produção e eles colhem aproximadamente cinco mil dúzias por semana. Há quase 20 anos o cultivo ajuda a renda das famílias que produzem ainda café e morango.

A agricultora Tereza Machado Mion, 63, conta que há 15 anos iniciou o plantio da flor para embelezar o quintal e depois foi cultivando novas mudas. Hoje, o cultivo complementa a renda das famílias. “Toda a nossa família está empenhada no cultivo e dedicamos o resto do tempo para cultivar café e morango”, disse Terezinha, como é mais conhecida na comunidade.

Em uma área um pouco maior que 8 mil metros quadrados, as flores formam um lindo canteiro que encanta quem passa pela região. “Tem domingo que muitas pessoas param com o carro aqui próximo e ficam da estrada fotografando”, contou Verônica Favato Mion, que entre as famílias é responsável por 50% da produção. Somente para o dia de Finados ela recebeu encomenda de 900 dúzias.

O período de alta produção inicia em setembro e se estende até dezembro, época que os familiares colhem mais de cinco mil dúzias da flor toda semana. Nos demais meses são colhidas uma média de 500 dúzias semanais. “No mês de agosto é um mês de farta produção e pouca procura, pois quase não há casamentos. Precisamos colher as flores para limpeza das plantas e descartá-las”, lamenta Terezinha. Por ano, em média, são colhidas cerca de 60 mil dúzias da flor.

Grande parte da produção é vendida para uma empresa de Vila Velha, que encaminha para São Paulo. O restante é comercializada para floriculturas e moradores da região. Quem quiser comprar a flor direto da família, na propriedade, basta ligar para agendar a colheita. Tel.: 28 9 9911-7548.

3 – Venda Nova do Imigrante

A seca atrapalhou um pouco, mas há árvores floridas em Venda Nova do Imigrante, segundo informações da Secretaria de Meio ambiente do município. Há ipês-brancos, pata-de-vaca, pata-de-vaca rosa, rosas, ipês-rosas e flor-camarão.

As árvores e as flores estão na entrada da cidade (sentido Vitória-Belo Horizonte), na Avenida Ângelo Altoé e no canteiro central, localizado no trecho da BR-262 que cruza o centro. Além desses pontos, o visitante pode encontrar a beleza das flores espalhadas pela região.

4 – Santa Teresa

Um destino certo para quem deseja ver flores é Santa Teresa. Na Praça Augusto Ruschi tem canteiros de rosas e beijinhos, além de bromélias. Já na Praça Duque de Caxias, de acordo com a bióloga e paisagista da prefeitura do município, Josiene Ribeiro, há lavandas, sálvia e bougainville. “Na cidade, algumas residências e restaurantes também são bem floridos, com jardineiras nas janelas e nas sacadas”, diz.

Nos próximos dias, acontece o Festival das Flores, de 10 a 12 de novembro, na quadra, ao lado da Rodoviária de Santa Teresa. Na programação há atrações culturais, música e demonstração de arranjos.

Fonte: Gazeta Online